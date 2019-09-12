Başkan Söğüt: “Talep ve önerileriniz bizler için önemli”

KOCAELİ(İHA) –Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt İlimtepe Mahallesi'nde, incelemelerini tamamlamasının ardından esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Körfezlilerle sık sık bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, son olarak İlimtepe halkı ile buluştu. Körfez'de yapılacak hizmetler ile ilgili de vatandaşlara bilgi veren, görüş ve önerilerini dinleyen Başkan Söğüt, vatandaşlarla sık sık bir araya geleceklerini belirtti. Söğüt, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren, 'Kentimizi birlikte yönetelim' düsturuyla hizmetlerimize yön veremeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın istek ve talepleri bizim hizmet planımızın temelini oluşturuyor. İhtiyaçların sınırsız olduğu inancıyla her zaman yeniliklere ve fikirlere kulak veriyoruz” dedi.

Başkan Söğüt daha sonra Körfez Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Karadeniz'e vefat eden ağabeyi Ahmet Karadeniz için taziye ziyaretinde bulundu. Söğüt ardından Körfez 10 No'lu Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Bünyamin Koç ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.