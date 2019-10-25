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Başkan Söğüt, “Tarihi değerlerimizi koruyup yaşatacağız”

KOCAELİ (İHA) – Restorasyonu tamamlanan Taşköprü ve çevresinde incelemelerde bulunan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Tarihi değerlerimizi koruyup gelecek nesillere aktaracağız” dedi.


Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz, Koordinatör Selahattin Kabadayıoğlu ve birim müdürleri ile birlikte köyler bölgesinde incelemelerde bulundu. Restorasyonu geçtiğimiz sene tamamlanan tarihi taş köprüde de incelemelerde bulunan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Tarih, bir milletin sadece mazisi değil, istikbalinin de pusulasıdır. Tarihi değerlerimizi de korumak ve yaşatmak, bizim her zaman önceliğimiz olacaktır. Şehrimizde var olan kültürel ve tarihsel mirasın emanetçisi olacak ve bu emaneti en güzel şekilde yaşatacağız. Hizmetlerimizde, her işi hızlı, doğru ve estetik biçimde yapacağız” dedi.


Taşköprü bölgesinin adını bu köprüden aldığını belirten Başkan Şener Söğüt, “2 bin 150 yıllık bir geçmişi var. Restorasyonu geçtiğimiz yıl tamamlandı. Tarihi bir eserin Körfez'e ve Kocaeli'ye yeniden kazandırılmasından dolayı son derece mutluyuz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Körfez'in tarihi değerlerini tek tek gün yüzüne çıkararak turizme katkı sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

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