Başkan Söğüt, “Tek derdimiz ve düşüncemiz hizmet olacak”

Dolayısıyla çok çalışmalıyız, daha fazla gayret göstermeliyiz” dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti Körfez İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde programına ayrıca Körfez Belediyesi eski Başkanı İsmail Baran, AK Parti İl ve Körfez teşkilatı yöneticileri ve üyeler katıldı. İftar öncesinde Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunuldu.

Programda söz alarak elde edilen başarıda teşkilatların baş mimar olduğunu söyleyen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Körfez'de ve Kocaeli'de AK Parti ilk kurulduğu günden bugüne getiren ve bütün fedakârlıkları, bütün ömürlerine adayan bu güzide teşkilatlar sayesinde çok önemli kazançlar elde ettik. Tabi bu başarıların bizlere yüklediği bir sorumluluk var. Bizlere büyük bir destek veren hemşerilerimize olan hizmet sorumluluğumuzu bir an olsun aklımızdan çıkaramayız. Dolayısıyla çok çalışmalıyız, daha fazla gayret göstermeliyiz, birlikteliğimizi kuvvetlendirmeliyiz” dedi.

Mazbatayı aldığı günden bu yana mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Söğüt, “Bir yandan tebrik ziyaretlerini kabul ediyor, bir yandan da belediyemizin çalışmalarına ilişkin hazırlıklar yapıyoruz. 1 aylık süreçte de randevu alan ya da çat-kapı gelen binlerce misafirimizi makamımızda ağırladık. Hep birlikte, onların fikir ve önerilerini de alarak belirlediğimiz yol haritası ile Körfez'e değer katacak yatırımları hayata geçirmeyi sürdüreceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından seçim süresinde emeği geçen teşkilat üyelerine plaket takdim edildi.