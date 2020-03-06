İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Söğüt teknik hizmetler alanındaki atölyeleri gezdi

Teknik hizmetler alanındaki atölyeleri ziyaret eden Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Yaptığımız her hizmet bize ayrı bir mutluluk veriyor.

Bu kent için en güzeli neyse onu yapacağız” dedi.


Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Teknik Hizmetler Alanı'nda yer alan atölyeleri gezdi hem de personelle sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Körfez Belediyesi'nin tüm çalışanlarıyla birlikte büyük bir aile olduğunu belirten Başkan Şener Söğüt, “Hepimiz halkımıza hizmet etme gayesi ile burada bulunuyoruz. Hepimiz mesai mefhumu gözetmeden görevinizin başındasınız. Sizler bu belediyenin gizli kahramanlarısınız. Körfez için en iyi ve en güzel hizmetleri hayata geçirerek, çok çalışarak vefa borcumuzu ödeyeceğiz. Bu kente yaptığımız her hizmet bizlere mutluluk veriyor. Kaliteli hizmetimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.