Başkan Söğüt, U-15 takımı ile bir araya geldi

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, U-15 Türkiye Şampiyonası için Balıkesir'e gidecek olan Körfez Gençlerbirliği'nin başarılı sporcuları ile kahvaltıda bir araya geldi.

Kulüp yöneticileri ve antrenörlerin de katıldığı ziyarette konuşan Başkan Şener Söğüt, “Kocaeli'de önemli bir başarı kazandınız ve ilimizi Türkiye Şampiyonası'nda temsil edeceksiniz. Hepinizi gerçekten tebrik ediyorum. Bizlere büyük bir gurur yaşattınız” dedi.

Başarının arkasında büyük bir emek ve çabanın olduğunu belirten Başkan Söğüt, “Çalışırsanız, mücadele eder ve emek sarf ederseniz, başarı da geliyor. Hayatta böyle bir şey. Spor insana aynı zaman da hayatı da öğretmiş oluyor. Sizleri, hocalarımızı ve yöneticilerimizi kutluyorum. Takım olduğunuzu unutmayın. Malzemecisinden, sahadaki sporcuya kadar herkesin ayrı bir önemi var. Bu uyum ve birliktelik başarıyı getirir. Kocaeli'de olduğu gibi Türkiye Şampiyonası'nda da en iyi şekilde mücadele edip, şampiyonluğa bir adım daha yaklaşacaksınız. Sonunda da o kupayı Körfez'e getireceksiniz. Ben buna inanıyorum. Tabi her şey sadece kupa da değildir. Sizlerin orada göstereceğiniz spor ahlakı ve duruşunuz da bir o kadar önemli. Spor ahlakını her zaman ön planda tutmayı asla unutmayın” dedi.