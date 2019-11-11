Başkan Söğüt vatandaşlarla fidan dikti

Körfez Başkanı Şener Söğüt, 11 milyon fidanın toprakla buluştuğu “11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes” programı kapsamında Derince'de fidan dikti.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes” programı kapsamında 81 ilde eş zamanlı düzenlenen fidan dikme etkinliğine katıldı. Derince'de düzenlenen etkinliğe Başkan Söğüt'ün yanı sıra, Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, kamu kurum müdürleri, Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın ve vatandaşlar katıldı. Yoğun bir ilginin yaşandığı programda Başkan Söğüt de bir fidanı toprakla buluşturdu.

Programda konuşan Başkan Şener Söğüt, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bugün 81 ilimizde 2023 ayrı noktada 11 milyon fidan toprakla buluştu. Bizler de gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye miras bırakmak, 'Geleceğe Nefes' olabilmek için fidan diktik” dedi.