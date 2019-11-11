İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Söğüt vatandaşlarla fidan dikti

Körfez Başkanı Şener Söğüt, 11 milyon fidanın toprakla buluştuğu “11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes” programı kapsamında Derince’de fidan dikti.

Körfez Başkanı Şener Söğüt, 11 milyon fidanın toprakla buluştuğu “11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes” programı kapsamında Derince'de fidan dikti.


Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes” programı kapsamında 81 ilde eş zamanlı düzenlenen fidan dikme etkinliğine katıldı. Derince'de düzenlenen etkinliğe Başkan Söğüt'ün yanı sıra, Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, kamu kurum müdürleri, Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın ve vatandaşlar katıldı. Yoğun bir ilginin yaşandığı programda Başkan Söğüt de bir fidanı toprakla buluşturdu.


Programda konuşan Başkan Şener Söğüt, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bugün 81 ilimizde 2023 ayrı noktada 11 milyon fidan toprakla buluştu. Bizler de gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye miras bırakmak, 'Geleceğe Nefes' olabilmek için fidan diktik” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.