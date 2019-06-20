Başkan Söğüt ve Üzülmez, Kocaelispor'un yeni tesislerini gezdi

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kocaelispor'un yeni başkanı Hüseyin Üzülmez ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı. İlk olarak Başkan Üzülmez'i makamında ağırlayan Başkan Şener Söğüt, ziyaret dolayısıyla Üzülmez'e teşekkür etti. Başkan Şener Söğüt ve Üzülmez daha sonra Kocaelispor'a Körfez Belediyesi tarafından bedelsiz kiralanacak olan Alpaslan Türkeş Stadı içerisindeki antrenman tesislerini gezdi. Tesisleri oldukça beğenen Başkan Hüseyin Üzülmez, “Böyle bir tesisi Kocaelispor'a kazandırıyor olmak çok güzel, hem gençliğimizin hem de kulüplerimizin gelişimi için yapılmış ve modern bir tesis. Taze Kocaelispor Başkanı olarak tesisin kazandırılmasında rolü olan Şener Söğüt Başkanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve eski başkanımız Bahri Yavuz'a teşekkür ediyorum. Bu tesiste hazırlanan Kocaelispor hak ettiği değere kavuşacaktır. En önemli sorunlarımızdan birisi tesisti ve bu tesis için Başkanımız Şener Söğüt'e teşekkür ediyorum” dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de Kocaelispor'un kentin en önemli ortak paydası olduğunu belirterek, “Öncelikle başkanımıza ve yönetimine hayırlı olsun diliyorum. Bu ekip Kocaelispor'un Süper Lig'e uzanacak başarı öyküsünde önemli bir rolü olacaktır. Bugün Başkanımız ile tesisleri gezdik. Tesislerin Kocaelispor'un başarısına katkı sunacağına inanıyorum. Bizler her zaman Kocaelispor'a desteğimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.