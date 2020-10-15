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Başkan Söğüt yağışta zarar gören alanları inceledi

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlimtepe, Yukarı Hereke ve Kışladüzü’nde incelemelerde bulundu.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlimtepe, Yukarı Hereke ve Kışladüzü'nde incelemelerde bulundu.


Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlimtepe, Yukarı Hereke ve Kışladüzü'nü inceledi. En son yaşanan yağışlar nedeniyle zarar gören alanlarda da incelemelerde bulunan Başkan Şener Söğüt, “Kentin birçok noktasında Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından düzenleme çalışmalarını başlattık. Sorunları da yerinde görerek hızlı çözümler üretiyoruz. Bunları da oturduğumuz yerden değil, sorunları yerinde görerek hızlıca çözüm üreterek ortadan kaldırıyoruz. Bu kapsamda 9 mahallemizde halk meclislerimizi gerçekleştirdik. Gerçekten güzel sonuçlar elde ediyoruz. Sorunları yerinde görerek, vatandaşlarımızın taleplerini onlardan dinleyerek hemen çözüm yollarını üreterek, yol haritamızı buna göre şekillendiriyoruz” diye konuştu.

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