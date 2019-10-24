Başkan Söğüt, “Yeni projeler için kolları sıvadık”

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kışladüzü Mahallesi'nde Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve Muhtar Süleyman Basri Umutlu ile birlikte saha çalışması gerçekleştirdi. Muhtar Süleyman Basri Umutlu'nun tespit edilen noktalar hakkında bilgiler aktardığı Başkan Şener Söğüt, eksiklikleri ve talepleri yerinde görerek inceledi ve birim müdürlerine yapılacak çalışmalar ile ilgili talimatlarda bulundu.

Göreve gelirken, ‘yerinde yönetim' dediklerinin altını çizen Başkan Şener Söğüt, “Mahallelerimizdeki sıkıntıları bizzat ekiplerimiz ile birlikte karış karış dolaşarak yerinde tespit etmek, görmek, emin olmak ve ne yapılması gerektiğine vatandaşlarımız birlikte karar vermek istiyoruz. Muhtarımız ile birlikte gördük gezdik. Bu çalışmaları Körfezimizin her mahallesinde yapacağız. Ne yapmamız gerektiğine birlikte karar vereceğiz. Ancak o şekilde başarılı olabileceğimizi düşünüyoruz. Körfez'in sorunlarını sıkıntılarını çözebileceğimize inanıyoruz. Göreve geldiğimizde devam eden projeleri tamamlamak için çalışma başlattık. Şimdi yeni projeler için kollarımızı sıvadık” dedi.