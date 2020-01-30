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Başkan Söğüt'ten esnafa ziyaret

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Ağadere Caddesi’nde ve Mimar Sinan Mahallesi’nde esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Ağadere Caddesi'nde ve Mimar Sinan Mahallesi'nde esnaf ziyaretlerinde bulundu.


Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, proje incelemeleri yaptığı sırada önce Ağadere Caddesi'nde, bir gün sonra da Mimar Sinan Mahallesi'nde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Körfezli esnafların fikir ve önerilerinin kendileri için her zaman önemli olduğunu belirten Başkan Şener Söğüt, “Yol haritasını belirlerken esnafımızın fikir ve önerileri bizler için önemli” dedi.


Kentte yapılacak her türlü projede öncelikle esnafların ve vatandaşların talep ve önerilerini alacaklarını belirten Başkan Şener Söğüt, “Her bölgenin ihtiyaçlarını ve taleplerini biliyoruz. Bu doğrultuda da bizler çözüm için kolları sıvadık ve ekibimizle birlikte gece gündüz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Esnafımızın güçlü olması, ekonomimizin güçlü olması demektir. Esnaf buluşmalarımızda da vurgu yaptığımız gibi; sizlerin mutluluğu, huzuru, diriliği bizler için önemli. Sizlerin derdini ve sevincini de paylaşmak için her fırsatta buluşuyoruz ve bu buluşmaları devam ettireceğiz” diye konuştu.

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