Başkan Söğüt'ten, Sülfürik Asit Üretim Tesisi açıklaması

Körfez'de kurulması planlanan Sülfürik Asit Üretim Tesisi ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Net bir şekilde ifade edeyim, bizim görüşümüz olumsuz. Böyle bir tesisin yapılması ile alakalı Körfez Belediyesi olarak uygun görüş vermedik" dedi.

Körfez'de kurulması planlanan Sülfürik Asit Üretim Tesisi Asit Tesisi ile bazı meclis üyelerinin hem basını, hem de kamuoyunu yanlış bilgilendirerek itibar suikastı yapmaya çalıştığını belirten Başkan Şener Söğüt, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Söğüt, ÇED sürecinin tek karar vericisinin Körfez Belediyesi olmadığını belirterek, "Çevre Bakanlığı, DSİ, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz gibi diğer kurumlar da var. Ama kamuoyunda 'Körfez Belediyesi onay verdi, yapılacak' gibi bir algı oluşturmak istendi. Oysaki bir ÇED Değerlendirme Komisyonu oluşturulur ve komisyon üyelerinin tamamından görüşler istenir. Neticede bu tür tesisler çevreye ne gibi etkileri var, hava ile olan ilişkisi, toprakla olan ilişkisi, kentsel yapısallaşmayla olan ilişkisi nedir bu tür etkileri değerlendirir. Biz de kendi sorumluluğumuz kapsamında raporu değerlendirdik. Net bir şekilde ifade edeyim; bizim görüşümüz olumsuz. Böyle bir tesisin yapılması ile alakalı Körfez Belediyesi olarak uygun görüş vermedik" ifadelerini kullandı.

"Sizin siyasetiniz batsın"

Başkan Söğüt, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugüne kadar bizlere ÇED ile ilgili değerlendirme sorulduğunda oturduk ve değerlendirme yaptık. Bu konular masa başında verilecek kararlar değil. Tüm etkilerini, yansımasını, kente doğrulabileceği problem ve riskleri geniş bir yelpazede değerlendirmek durumundayız. Basında çok şey yazıldı, çizildi. Astı astarı olmayan durumlardı. Bizim özellikle bir ziyaretimiz oldu tesisi yapmaya planlayan firmaya. Bu bununla ilişkilendirildi. Ziyarete gittiğimde inanın bu tesis ile ilgili bilgim bile yoktu. Ne için gittim peki? Bizim sanayi bölgesinde bu tesisin yapılacağı alanda Nizam Sokak ve bağlantıları var. Buradaki sokağın asfalt sıkıntısı var. 1,5 kilometrelik bir yol. Ağır tonajlı araçlar kullandığından bizim döktüğümüz asfalt çabuk tahrip oluyor. 6 ayda bir yenilemek zorunda kalıyoruz. Karayolları standardında yapalım istedik. 5 milyon TL'lik bir maliyeti çıkıyor. Benim bu kentte asfaltla ilgili yatırımımın büyük kısmını buraya harcayamam. 'Buraya cephe alan tesisleri ziyaret edelim ve yolun daha sağlam ve mukavemetli standardı daha yüksek bir yol haline gelelim' dedik. Ve ben o hafta içerisinde bir çok kuruma daha gittim. Ama sadece biri cımbızla çekildi. Cidden haksızlık yapıldı. Tesis karşılığında tablet istediğimiz bile söylendi. Seviyeyi düşürdüler siyaset adına. Sizin siyasetiniz batsın. Çok rahatlıkla bana ulaşabilir ve sorabilirdiler. Bana ulaştıklarında değerlendirmemiz devam ediyor dedim. CHP'li Meclis Üyesi Erkan Uygun beyefendi aradı kendisine de aktardım.

Kendisi de bu konuyla ilgili bir rapor olduğunu, ulaştırmak istediğini söyledi. 'Tabii ki sevinirim gönderin' dedim. Rapor göndermek bir yana, sosyal medyadan istedikleri gibi yazıp çizdiler kendilerine göre. Büyük bir haksızlıkla karşı karşıya kaldık"

"Biz de onay vermişiz gibi yansıtıldı"

Kendi bütçeleri ile milli eğitime katkı sunduklarını ifade eden Başkan Söğüt, "Kendi bütçemizle 500 tane tablet verdik. 'Bir de bu işe sanayi kuruluşlarımızı' katalım dedik. Her birine resmi yazı yazdık. 'En az 100 tabletle destek olun' dedik. Maalesef sadece geri dönüş olarak 70 tablet alabildik. 2 kurum destek oldu. Olay o kadar farklı taraflara çekildi ki, sadece burada tek yetkili biziz biz de onay vermişiz gibi yansıtıldı. Biz tesisin özellikle emisyon noktasında ilçemize bu tesisin yapılacağı yerin kentsel yaşam alanına yakın olması ve gaz dolum tesislerinin de olduğunu belirterek görüşümüzü olumsuz olarak belirledik. Yazımızı da imzaladık ve gönderdik. Bizler sanayicilerimizden çevreye zararı olmayan, ÇED değerlendirmelerde sıkıntı yapmayacak tesisleri buraya yapmalarını tavsiye ediyoruz. Tabii ki biz sanayicinin yatırım yapmasına karşı değiliz. Ama bizim için öncelikli olarak kentte yaşayan vatandaşlarımız ve çevremiz önemli ve kıymetli" dedi.