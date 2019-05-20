Başkan Söğüt'ten ulaşımı kolaylaştıracak yolda inceleme

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Hacı Osman Mahallesi'nden İlimtepe'ye ulaşımı kolaylaştıracak olan yolda incelemelerde bulundu.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Hacı Osman Mahallesi'nden İlimtepe'ye ulaşımı kolaylaştıracak olan yolda çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Başkan Şener Söğüt'e, incelemeleri sırasında Hacı Osman Mahalle Muhtarı Sami Zorlu da eşlik etti. İncelemeleri sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Şener Söğüt, asfalt serimi öncesi hazırlıkları tamamladıklarını ve kısa sürede çalışmaların başlayacağını belirtti.

Vatandaşların talep ve ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerin hızlandırılması talimatını verdiklerini dile getiren Söğüt, “Körfez'in sadece merkezi mahallerinde değil, köylerimizde de bu konuda gerekli çalışmaları başlattık. Ekiplerimiz vatandaşlarımızın da ihtiyaçlarına göre öncelikleri belirliyor ve çalışmaya başlıyor. Seçim öncesi her mahallede muhtarlarımızla, hemşehrilerimizle buluştuk, istişare ettik, sokak sokak şehrimizi konuştuk ve ihtiyaçları yerinde tespit ettik. Eksikliklerin büyük kısmını biliyoruz. Şimdi vatandaşımızın yüzünü güldürecek şekilde çalışma zamanı” dedi.