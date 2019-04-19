İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Başkan Söğüt'ü duygulandıran hediye

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ü ziyaret eden dostları, 25 yıl önce çekildikleri fotoğrafını tablo olarak hediye etti.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ü ziyaret eden dostları, 25 yıl önce çekildikleri fotoğrafını tablo olarak hediye etti.


31 Mart yerel seçimleri sonrasında Körfez Belediye Başkanlığı görevine seçilen makamda tebrikleri kabulü sürdüren Şener Söğüt, ‘dostlarım' dediği arkadaşlarını ağırladı. Arkadaşları, Başkan Şener Söğüt'e 25 yıl birlikte önce çekilen fotoğraflarından oluşan çerçeveleri takdim edince, oldukça duygu dolu anlar yaşandı. Hediye karşısında oldukça sevinen Söğüt, “Beni o yıllara götürdünüz” dedi.


Üç ayrı fotoğrafın yer aldığı tablolara bakınca o günleri hatırlayan Başkan Söğüt, “Muhabbetlerini ve samimiyetlerini her zaman özlediğim dostlarımla geçmiş zamanı ve anılarımızı konuşmak bize güç verdi. Hediyeleri de ayrıca mutlu etti. Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi. Söğüt ve ziyaretçileri, fotoğraflara bakarak o günler üzerine bol bol sohbet etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.