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Başkan Tahir Büyükakın Türkiye'yi temsil edecek

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Fransa’da düzenlenecek Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinin İzleme Komitesi Toplantısına katılıyor.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Fransa'da düzenlenecek Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinin İzleme Komitesi Toplantısına katılıyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 10-13 Şubat tarihleri arasında Fransa'nın Metz kentinde yapılacak Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinin(YBYK) İzleme Komitesi toplantısında Türkiye'yi temsil edecek. Başkan Büyükakın, YBYK Türkiye Denetim Eş Raportörlerinin “Türkiye Denetim Raporu” ile ilgili Denetim Komisyonu Toplantısında bir konuşma yapacak. Başkan Büyükakın bu konuşmanın yanı sıra, “Türkiye'de Avrupa Yerel Yönetimler Özerlik Şartının İzlenmesi” raporu üzerine de bir değerlendirme yapacak. Ulusal Heyet Başkanı olarak Türkiye'yi temsil edecek Başkan Büyükakın, bugün erken saatlerde Fransa'ya hareket etti.


Başkan Büyükakın, Çarşamba günü akşam saatlerinde Türkiye'ye dönecek.

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