Başkan Talus: "Bu destanı birlikte yazdık"

Şahin Talus, Cumhur İttifakı ortağı il başkanlarını tek tek ziyaret ederek, dayanışma ve iş birliğinden dolayı teşekkür etti. Talus, "Bu destanı Cumhur İttifakı ortaklarımızla ve bize destek sunan partilerle birlikte yazdık. Hep birlikte Türkiye Yüzyılını başlattık" dedi.

Şahin Talus, Cumhurbaşkanlığı ilk tur ve 2.tur seçimleri ile 28.Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin tamamlanmasının ardından Cumhur İttifakı ortağı il başkanlarını ziyaret etti. MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş ile teşekkür ziyaretlerine başlayan Talus, daha sonra Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Başkanı Kaan Şengil ve Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü, Yeniden Refah Partisi Kocaeli İl Başkanı Ali Taştan, Demokratik Sol Parti İl Başkanı Halim Dedeoğlu, Hür Dava Partisi Kocaeli İl Başkanı Ali Çiftçioğlu ve yönetimleriyle bir araya geldi.

"Elbette her seçim zor, her seçim hayati, her seçim önemlidir" diyen Talus, "Ülkemizin içinden geçtiği süreç, son deprem afetinin yol açtığı ağır kayıplar, bölgemizde ve dünyada yaşanan kritik gelişmeler 14 Mayıs seçimini farklı bir yere taşıdı. Türkiye'nin 20 yılda kat ettiği gelişmeyi, büyümeyi, kalkınmayı sürdürmesi gerekliydi. Amacımız ülkemizin demokrasi ve kalkınma yolunda elde ettiği kazanımları Türkiye Yüzyılı'nın girizgahı yaparak milletimize yüzyıllık hayallerine kavuşturacak yeni bir dönemin kapısını açmaktı. Çok şükür, milletimiz bu kutlu mücadelede bizlere güvendi ve yeniden destek verdi. Bu destanı Cumhur İttifakı ortaklarımızla ve bize destek sunan partilerle birlikte yazdık. Hep birlikte Türkiye Yüzyılını başlattık" dedi.