Başkan Üzülmez "Kadınlarımız ne kadar mutlu ve sağlıklı olursa o yuva sağlıklı ve dinç olmaktadır"

Başkan üzülmez burada yaptığı konuşmada "Kadınlarımız ne kadar mutlu ve sağlıklı olursa o yuva sağlıklı ve dinç olmaktadır. Aileler huzurlu ve sağlıklı olursa bu durum topluma yansımaktadır" dedi.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kadınlar Kulübü tarafından düzenlenen programda Ataevler ve Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bulunan Kadın Spor Merkezi Üyeleri ile bir araya geldi. Programda konuşan Başkan Üzülmez, “Göreve gelirken Kartepe'de kadın olmanın farklı olacağını söylemiştik. Ortaya koyduğumuz projelerle sözümüzü yerine getirmenin gururunu yaşamaktayız. Kadınlarımız ne kadar mutlu ve sağlıklı olursa o yuva sağlıklı ve dinç olmaktadır. Aileler huzurlu ve sağlıklı olursa bu durum topluma yansımaktadır” dedi.

Kadın vatandaşlarına yönelik yapılan projelerinde başarılı olduğunu belirten Başkan Üzülmez, “Kadınlarımıza yapılan pozitif ayrımcılık birçok il ve ilçe belediyesi tarafından örnek alınmaktadır. Kadınlarımıza gösterilen bu ilgi ve destek imrenilmektedir. Dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 94 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde başladığı gönüllere giden belediyecilik hizmetlerini rehber alarak yolumuza devam ederek, projelerimizi üretiyoruz” diye konuştu.

Kartepe'de yola çıkarken 41 proje sözünü vererek başladığını hatırlatan Başkan Üzülmez, “41 projenin sözünü verdik. 100'ün üzerinde proje yaptık. Projenin yapılması önemli değildir, önemli olan muhatapları tarafından kabul ve karşılık bulmasıdır. Bizler proje üretirken bunları göz önüne alarak projelerimizi hayata geçirdik. Kadınlarımıza yönelik ürettiğimiz bütün projeler karşılık bulmuştur. Önümüzde ki 5 yıl için belediye başkan adaylığı yakında açıklanacaktır. Öncelikle Kartepemiz ve ülkemiz için hayırlı olsun. Allah nasip ederse, partimiz aday gösterir ve Kartepeli hemşehrilerimiz bizi seçerse bu hizmetlerimizi daha geliştirerek yapmaya devam edeceğiz” dedi.