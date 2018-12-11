Başkan Üzülmez Kartepeli kadınlarla buluştu

10 binden fazla kadın üyeye ulaşan Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü tarafından organize edilen Dumlupınar, Fatih Sultan Mehmet, İstasyon ve Köseköy Mahallesi Kadınlar Kulübü üyelerinin katıldığı motivasyon programına Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'de katıldı. Başkan Üzülmez'e belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri de eşlik etti.

Motivasyon programında konuşan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Son 4 buçuk yıldır hep birlikte Kartepe'de önemli projelere imza attık. Kartepemizin sesini sizlerin sayesinde ülkemizin dört bir yanına yaydık. Göreve gelirken dile getirdiğimiz Kartepe'de kadın olmak ayrıcalık olacak sözünü Rabbim yerine getirmemizi sağladı. Kartepeli kadınlarımız ülkemize örnek olmaktadırlar. Söz verirsiniz yerine getiremezsiniz mahcup olursunuz, proje yaparsınız karşılık bulmaz hem mahcup olursunuz, hemde harcanan emeğe yazık olur. Allah'a şükürler olsun ki verdiğimiz sözü yerine getirdik, projenin karşılığını bulması bizlerin haklı gururu olmuştur” dedi.

Ortaya koyduğumuz projelerin beklentilerin üzerinde karşılık bulması bizleri sevindirmiştir diyen Başkan Üzülmez, “Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü zamanla ilçe genelinde faaliyetlerine karşılık bulmasıyla Kartepe Belediyesi Kadınlar Ailesi oldu. Sizler var olduğunuz ve bizlere destek verdiğiniz için bu projeler yapılmaktadır. Kültürel gezilerle ülkemizin güzellikleri, tarihi yerlerini kadınlarımız görme imkanı buldular. Önümüzde yeni bir dönem vardır. Allah nasip ederse yeniden sizlerle aynı yolda yürümeye talibiz. 12 arkadaşımız daha başkanlığa taliptir. Allah kime nasip ederse bu güzellikleri daha da geliştirerek Kartepemize hizmet etmeye çalışacaktır” diye konuştu.