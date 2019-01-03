Başkan Üzülmez kursiyerlerle buluştu

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Hasan Paşa ve Tepetarla Mahallesi'ndeki KAR-MEK kurslarında eğitim gören kursiyerlerle görüştü. Yapılan projeler kadınlar tarafından büyük ilgi gösterildiğini belirten Başkan Üzülmez, “Kartepeli kadınlarımıza yönelik yaptığımız bütün projelere sizler tarafından ilgi gösterilmektedir. Sizlerle birlikte Kartepemizin her noktasında verilen hizmetlerle 10 binin üzerinde kadına ulaşmaktayız. Bu hizmetlerin devamı noktasında yeni bir dönem başlamaktadır. Partimiz takdir ederse, sizler teveccüh buyurursanız, Allah nasip ederse devam edecektir. Kime nasip olursa olsun sizler sahip çıktığını sürece hizmetler gelişerek devam edecektir. Sizler sayesinde Kartepemiz kocaman bir aile olmuştur. Kadınlar Kulübümüz aracılığı ile hayatında birbirini görmeyen kadınlarımız bir araya gelerek aile olmuşlardır. Sizler sayesinde bir aile olduk. Bundan dolayı teşekkür ediyorum. Birlikte görev yaptığım arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Biz yöneticileri en çok sevindiren durum projelerin karşılık bulmasıdır. Allah'a şükür Kartepe'de ortaya koyduğumuz projeler beklentilerimizin üzerinde karşılık bulmuştur. Sizler sayesinde gururluyuz” dedi.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in KAR-MEK kursiyerleriyle buluşmasına AK Parti Kartepe İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Tandoğan Ödemir'de katıldı.