Başkan Üzülmez miniklerle oyun izledi

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kartepe Belediyesi'nin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği ücretsiz çocuk tiyatrolarından “Dev Kalenin Ardındaki Çocuk'' adlı oyunu miniklerle birlikte izledi.

Kartepe Belediyesi'nin çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği ücretsiz çocuk tiyatroları devam ediyor. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kartepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdullah Yılmaz, okul müdürleri, öğretmenler ve veliler, hafta sonu Hasan Yılmaz Kültür Merkezi'nde oynanan ve çok sayıda çocuğun katılım sağladığı Dev Kalenin Ardındaki Çocuk adlı tiyatro oyununu, Kartepeli miniklerle birlikte izledi.

Tiyatro oyununa Yunus Emre Bilgi Evi, Kâtip Çelebi Bilgi Evi, Nazım Demirci Halk Kütüphanesi, İbn-i Sina Bilgi Evi ve Ali Kuşçu Bilgi Evi'ndeki öğrenciler de katıldı. Öğrenciler, hazırladıkları pankartlarla 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nün önemine dikkat çekti. Oyun öncesi söz alan Ali Kuşçu Bilgi Evi öğrencisi Gönenç Erkan, Çocuk Hakları Bildirisini okudu.

Çocukların sevgi gösterisiyle karşılanan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, oyun öncesi Kartepeli minikleri ve ailelerini selamladı. Başkan Üzülmez, “Göreve geldiğimizden bu zamana kadar ücretsiz tiyatro gösterilerimiz aralıksız devam ediyor. Sizlerin sağlıklı şekilde yetişmesi için gece gündüz çalışıyoruz. Kartepe'de çocuk, kadın, engelli ve yaşlı olmak farklı olacak dedik ve sözümüzü yerine getirdik. Çocuklarımızın kendini geliştirmesi, kentimizi ve yurdumuzu dünyaya taşıması en büyük dileğimizdir. Bunu için çalışıyor ve hizmet önceliğimizi daima çocuklarımıza veriyoruz” dedi.