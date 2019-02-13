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Başkan Üzülmez, şampiyon olan futbol takımlarını tebrik etti

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Süper Amatör Küme’ye çıkan Köseköy Ateşspor ile 1.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Süper Amatör Küme'ye çıkan Köseköy Ateşspor ile 1. Amatör Küme'de şampiyon olan Maşukiyespor'un kutlama gecelerine katılarak futbolcuları tebrik etti.



Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Köseköy Ateşspor - Dilovası Belediyespor'u yenerek Süper Amatör Küme'de mücadele etmeye hak kazanan ve 1. Amatörde şampiyon olarak Süper Amatöre çıkan Maşukiyespor'un düzenlediği şampiyonluk kutlamalarına katıldı. Gerçkeleşen programda şampiyon takımların yönetim ve futbolcularını tebrik eden Başkan Üzülmez,ü “Kartepeli kulüplerimiz bir çok branşta başarılara imza atarak bizleri gururlandırmaktadır. Köseköy Ateşspor ve Maşukiyespor'un başarıları ilçemizin gurur kaynağı oldu. Kartepe Belediyesi olarak spor alanında yaptığımız yatırımların karşılığını görmekteyiz” dedi.

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