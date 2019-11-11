Başkan Vekili Çakır, “Kadınların yanındayız”

İzmit Belediyesi Başkan vekili Necat Çakır, Belsa B Blokta vatandaşların hizmetine sunulan İZMEK kurs merkezlerini ziyaret etti. İZMEK kursiyerleriyle sohbet edip, kolaylıklar dilediği ziyarette Çakır'a Belediye Meclis Üyesi Yaşar Kardaş eşlik etti. 49 kurs merkezi 6 bin kursiyer ile vatandaşlara meslek edindiren İZMEK'leri daha ileriye taşımak için önemli çalışmalar başlatıldığını belirten başkanvekili Çakır, kadınlara destek mesajı verdi.

Vatandaşlara katkı sağlamak amacı ile çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Çakır, “İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in büyük hassasiyetle üzerinde durduğu konu olan İZMEK'lerin geliştirilmesi için önemli çalışmalar başlatıldı. Gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine şehirdeki tüm vatandaşlarımızın faydalanabildiği kurs merkezlerimizden özellikle kadınlarımız faydalansın istiyoruz. İzmit Belediyesi olarak özellikle kadınlarımızın kendi ayakları üzerinde durabilmeleri, hem ülke hem de aile ekonomisine katkı sağlayabilmeleri için her zaman yanlarındayız“ dedi.