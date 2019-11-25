Başkan Yardımcısı Özmural, personel ile buluştu

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, Tepeköy Fen İşleri Müdürlüğü Şantiyesi'ni ziyaret ederek personelin istek, talep ve önerilerini dinledi.

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural sabahın ilk ışıkları ile mesai öncesi Tepeköy'deki Fen İşleri Müdürlüğü Şantiyesi'nde görev yapan personelleri ziyaret etti. Tüm çalışanlarla tek tek sohbet eden ve çalışmalar hakkında bilgi alan Özmural'a, Fen İşleri Müdürü Burak Efe Erdoğan ve birim müdürleri eşlik etti. Şantiyede incelemelerde bulunan Başkan Yardımcısı Özmural daha sonrasında birim müdürleri ve personellerle bir araya gelerek bir toplantı düzenledi.

Personelin şantiyedeki çalışma verimini arttıracak istek ve taleplerini dinleyen Özmural, “Bu toplantıları düzenli hale getirip, haftalık olarak gerçekleştireceğiz. Çalışma prensiplerimizi, şantiyedeki ihtiyaçlar üzerine konuştuk. Herkesin istek ve taleplerini dinledik, önerilerini kayda aldık. Daha sonraki ziyaretlerde her atölyeyi ayrı ayrı ziyaret ederek, bölümler üzerine yoğunlaşacağız. Tüm çalışma arkadaşlarıma bu güzel toplantı için teşekkür ediyor, iyi çalışmalar diliyorum” dedi.