Başkan Yardımcısı Solakoğlu Perşembe pazarında incelemelerde bulundu

Sibel Solakoğlu, Perşembe Pazarı'nda, Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda hem denetlemeleri gerçekleştirdi hem pazarcı esnafını dinledi.

Sibel Solakoğlu, çalışmalarından sorumlu olduğu İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Doğu Kışla Parkı'nda kurulan Perşembe Pazarı'nda pazar esnafını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Zabıta ekipleri ve pazarcı esnafından, alandaki uygulamalar hakkında bilgi alan Başkan Yardımcısı Solakoğlu, yerinde yapılan denetlemeler esnasında istek ve talepleri de dinleyerek değerlendirmeye aldı.

Başkan Yardımcısı Solakoğlu, Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik hükümlerinde yer alan hükümlere uyulup uyulmadığını zabıta ekipleri ile tek tek denetledi. Yönetmeliğe göre; pazar yerlerinde kullanılan terazilerin doğruluğu, ölçü ayar denetimi, hijyen koşulları, fiyat etiketleri, çalışanların kılık kıyafet konusuna uyumu noktasında incelemelerini gerçekleştiren Solakoğlu, tüm pazar esnafına hayırlı ve bol kazançlar diledi.