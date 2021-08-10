İhlas Haber Ajansı

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BAŞKİM'de merkez kursları devam ediyor

Başiskeleliler’in meslek sahibi olmasında katkı sunan Başiskele Kariyer ve İstihdam Merkezinde (BAŞKİM) verilen meslek kursları tam hız devam ediyor.

Başiskeleliler'in meslek sahibi olmasında katkı sunan Başiskele Kariyer ve İstihdam Merkezinde (BAŞKİM) verilen meslek kursları tam hız devam ediyor.


Başiskele Belediyesi BAŞKİM, işverenler ile iş arayanların ortak noktası oldu. Bu kapsamda BAŞKİM'de meslek edindirme kursları yoğun tempoda gerçekleştirilmeye devam ediyor. Hali hazırda her biri 12'şer kursiyere eğitim veren Muhasebede Modüler Tabanlı Program Kullanma Geliştirme ve Uyum Eğitimi kursu, Resmi İşlemlerde Ticari Belgelerin Düzenlenmesi Geliştirme ve Uyum Eğitimi kursu ve Bilgisayar İşletmenliği(operatörlüğü) kursu sürüyor. Ortalama 1 ay süren eğitimlerin ardından sertifikalarını alan kursiyerler, istihdam edilmek üzere işverenler ile buluşturuluyor.

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