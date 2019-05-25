İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bataklığa saplanan leylek, ölmek üzereyken kurtarıldı

Kocaeli’de bulunan bir fabrikanın yanında bulunan su kanalında çamura saplanan leylek, ölmek üzereyken kurtarıldı.

Kocaeli'de bulunan bir fabrikanın yanında bulunan su kanalında çamura saplanan leylek, ölmek üzereyken kurtarıldı.


Kocaeli'de bulunan bir fabrikanın yanında bulunan su kanalında çamura saplanan leyleği gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, leyleği kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan çalışma ile leylek sağlandığı yerden çıkartıldı. Üzerindeki çamur sebebiyle uçamadığını gören ekipler, leyleği yıkadı.


Yaralı olduğu belirlenen leylek, daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi Ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi. Leylek bakımevinde tedavi altına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.