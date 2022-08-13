Batı Azerbaycan Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Arslan:

Osmanlı Derneği Teşkilatı Kocaeli İl Başkanlığı açılışında konuşan Batı Azerbaycan Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mehmet Ali Arslan, "Dosta güven, düşmana korku salan bir anlayışın mirasçılarıyız. 7 ay içerisinde sizlere çok güzel bir müjde vereceğiz. Biz yalın kelimelerle anlatılacak bir toprağın temsilcileri değiliz" dedi.

Batı Azerbaycan Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve aynı zamanda Osmanlı Teşkilatı Genel Başkanı Mehmet Ali Arslan ve eşi Gülseren Arslan, Osmanlı Derneği Teşkilatı Kocaeli İl Başkanlığının açılışına katıldı. Program, çerçevesinde protokol üyeleri ile vatandaşlar mehteran takımıyla birlikte cadde üzerinde dolaştıktan sonra Osmanlı Derneği Teşkilatı Kocaeli İl Başkanlığı önüne geldi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

“Dosta güven, düşmana korku salan bir anlayışın mirasçılarıyız”

Programın açılışında konuşan Batı Azerbaycan Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mehmet Ali Arslan, "Bu bayrak bugün 3 gün önce yeni kurulmuş olan 8. Türk devletimizin devlet bayrağıdır. Dosta güven, düşmana korku salan bir anlayışın mirasçılarıyız. 7 ay içerisinde sizlere çok güzel bir müjde vereceğiz. Biz yalın kelimelerle anlatılacak bir toprağın temsilcisi değiliz. Bizlere bu medeniyeti bu vatanı emanet eden başta Malazgirt Sultanı Alparslan'dan itibaren Ertuğrul Gazilere, Osman Gazilere ve öğünden bugüne bayrağı taşıyan tüm devlet adamlarımıza şükran ve minnetlerimizi sunuyoruz. Bu ruhu canlı tutmak için Osmanlı Teşkilatını kurduk. Kısa zamanda 67 il 24 ilçe ve 100 noktada teşkilatlanmamızı tamamladık gerek ülkemizde gerekse dış devletlerde vatanımız için önemli çalışmalara imza attık” dedi.

"Vatanımızın her daim yanında olacağımıza söz veriyoruz"

Osmanlı Derneği Teşkilatı Kocaeli İl Başkanı Serap Bilmez ise “Osmanlı Teşkilatı İkra emrine kulak asan, milli mücadele ruhunu barındıran, önceliği hak ve adalet olan dava kardeşlerinin bileşkesidir. Osmanlı teşkilatı ile çıkmış olduğumuz bu kutlu yolda devletimizin milletimizin ve vatanımızın her daim yanında olacağımıza söz veriyoruz” dedi

Açılış konuşmalarının ardından Kocaeli Osmanlı İl Teşkilatı Başkanı Serap Bilmez, Batı Azerbaycan Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mehmet Ali Arslan'a plaket taktim etti. Binanın açılışı yapıldıktan sonra vatandaşlara lokma dağıtıldı.