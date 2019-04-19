KOCAELİ (İHA) – Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan Çocuk Festivali için şehre gelen Filistin Batı Şerialı çocuklar Kocaeli'nin misafiri oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 47 ülkeden 1100 çocuğun misafir edileceği 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali için misafir ülke grupları Kocaeli'ye geldi. Birçok farklı coğrafyadan ülkemize gelen gruplar arasında İsrail rejiminin işgali altındaki Filistin Batı Şeria bölgesindeki El Halil kentinde yaşayan çocuklar da bulunuyor. El Halil kentinden gelen Filistinli 10 çocuk, İzmit Evliya Çelebi Kız Anadolu İmam Hatip okulunun lise ve ortaokul bölümündeki Türk çocukların misafiri oldu. El Halil kentinde askeri kontrol noktalarından geçerek okuluna gidebilen ve şehir dışına çıkarken izin alarak çıkabilen El Halil şehrinin çocukları, Kocaeli'de misafir oldukları Türk arkadaşlarıyla ülkemizin kültürünü tanıyarak eğlenceli anlar yaşayacak.

Okul girişinde Türk bayrağıyla hatıra fotoğrafı çekilen Türk ve Filistinli çocuklar, okul konferans salonunda birbirleriyle tanıştı. Türk ve Filistinli çocukların tanışmasından sonra hitap eden Okul Müdür Yardımcı Nazif Çakır, “Bu kardeşleriniz evlerinden okula giderken her gün iki tane askeri kontrol merkezinden geçiyorlar. Yaşadıkları El Halil şehrinde akşam saat 19.00'dan sonra sokağa çıkmak yasak. Bu kardeşlerimiz bulundukları şehirden başka bir şehre seyahat edebilmek için İsrailli makamlardan izin almak zorunda kalıyorlar. Baskı altında yaşayan bu kardeşlerimize sahip çıkalım. Onlara kendi kültürümüzü tanıtalım” dedi.

Filistin grubundan Kocaeli'ye misafir olarak gelen Hala Recep “Türkiye'ye gelmeden önce farklı bir ülke bekliyordum, ama geldim gördüm ki kültürlerimiz birbirine çok benziyor. Programlarda ve aktivitelerde arkadaşlarımız beraber eğleneceğiz. Misafir olduğum arkadaşımla tanıştıktan sonra onların eğitim sistemini ve şartlarını merak ediyorum” diye konuştu.

Çocuk festivali kapsamında Filistinli Hala ile arkadaş olan Yaren Ecrin Koç “Buraya Filistinlilerin gelmesinde çok memnunum, onu kardeşim gibi görüyorum. 23 Nisan'da onunla Sekapark'a gideceğiz, piknik yapacağız. Ona elimden geldiği kadar kendi kültürümüzü göstereceğim. Onunla oyunlar oynayacağım. Arkadaşımla çok iyi vakit geçireceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.