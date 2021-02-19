Bayraktar köyünde biberiye ekimi teşvik edildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği (TABİP) projesi kapsamında, İzmit'in Bayraktar köyünde muhtar ve çiftçilere biberiye ekimiyle ilgili sunum yapıldı.

Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nde, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü personeli tarafından yapılan sunumla Bayraktar köyünde tarımsal alanda ekonomik kalkınmanın üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor. Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği'ni Kocaeli'nin tüm ilçelerine yaymak için faaliyetlerini sürdüren belediye, biberiye, oğul otu ve tıbbi nane yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılmasını amaçlıyor. Köylerde ekonomik girdisi yüksek ürünlerin yetiştirilerek kırsal alanların tekrar cazibe merkezi haline gelmesi planlanan projede, alım garantili sözleşmeli üretim yapılacak. Bu kapsamda, Bayraktar köyünde biberiye yetiştiriciliğin teşvik edilmesi amacıyla muhtar ve çiftçilere bilgilendirme yapıldı.

Üretimine başlanan tıbbi aromatik bitkilerin fide dikiminden hasat ve pazarlamaya kadar tüm aşamaları yerinde incelenerek, büyükşehir personeli tarafından danışmanlık hizmeti verilecek. Çiftçi ile ziraat mühendislerinin işbirliği ile doğal çapalama, gübreleme, ilaçlama yapılarak, biberiye tarlaları hasada hazır hala getirilecek ve yapılan her uygulanma sonrası çiftçiye hak ediş düzenlenecek.