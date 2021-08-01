Bayraktar köyünde ilk hasadı Başkan Büyükakın yaptı

AK Parti Kocaeli ve MKYK üyesi Emine Zeybek, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık ve beraberinde ki heyetle İzmit'in Bayraktar köyünde çiftçilerle buluşan Başkan Büyükakın, son iki yılda tarım ve hayvancılık alanına toplam 19 projeyle 40 milyon TL'lik destek sağladıklarını dile getirdi. Sera Naylonu Destekleme Projesi ile 946 çiftçiye 2131 top sera naylonu, 50 çiftçiye 50 adet Modern Sera Yapımı Desteği ile toplamda 5 milyon TL'lik bir bütçeyle üreticiye katkı sunduklarını dile getiren Başkan Büyükakın, "Biz aslında çiftçilerimizin desteklenmesi konusunda çok sayıda ve farklı çeşitte projeler üretiyoruz. Bunların bir kısmı yüzde elli hibeli tohum desteğinin verilmesi şeklindedir. Bir kısmı da fidan desteği verilmesi şeklinde oluyor" dedi.

"Desteğin ürüne dönüşmesinin ayrı bir özelliği var"

Yoğun yağış sebebiyle seraları zarar gören vatandaşların olduğunu belirten Büyükakın, "O dönemde de buraya gelmiştik. Hakikaten çok ciddi hasarlar vardı. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz projeyle seraların yüzde elli hibe desteği ile yeniden yapılması konusunda bir çalışma gerçekleştirmiştik. Bugün de o seralarda yetişen ürünleri topladık. Dalından toplamanın, verilen desteğin ürüne dönüşmesini görmenin ayrı bir güzelliği ayrı bir tadı var" şeklinde konuştu.

"Bu gibi projeleri aksatmadan devam edeceğiz"

Tarladaki ürünlerin çok iyi durumda olduğunu dile getiren Büyükakın, "Çiftçimize verdiğimiz tohumlardan ortaya çıkan mahsulleri görmek, dokunmak, büyüdüklerine şahit olmak çok güzel bir duygu. Şehrimizde çalışkan çiftçilerimiz var çok şükür. Emek veriyorlar. Bizim de onların yanında olmamız gerekiyor. Çiftçi kardeşlerimizin üretimine destek vermek için bu gibi hizmetlerimize ve projelerimize aksatmadan devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.