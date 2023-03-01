Bayram günü abisini öldürmüştü, 24 yıl hapse çarptırıldı

Kocaeli'de bayram günü aralarında çıkan samanlık kavgasında abisini av tüfeğiyle vurarak öldüren sanık, son kez hakim karşısına çıktı. Son sözünde "Abim eşime ve malıma göz dikmişti" diyen sanık, 24 yıl hapse mahkum edildi.

Durhasan köyü Solaklar Mahallesi'nde 10 Temmuz 2022 yılında meydana gelen olayda, Tuncay A. (43) ile kardeşi Yaşar A. (39) arasında miras kalan samanlık sebebiyle bayram günü tartışma çıkmış, Yaşar A. abisini av tüfeğiyle vurmuştu. Yakınları tarafından hastaneye götürülen Tuncay A. hayatını kaybetmiş, Yaşar A. ise tutuklanmıştı.

Bir önceki duruşmada Yaşar A., abisi Tuncay A. ile aralarında yaklaşık 4 yıldır miras kalan araziler sebebiyle anlaşmazlık bulunduğunu ve zaman zaman tartıştıklarını ifade etmişti. Olay günü abisinin samanlarını kendi alanına koyduğunu, bu sebeple tartışmaya başladıklarını söyleyen Yaşar A., tartışmanın büyümesiyle abisine av tüfeği ile ateş ettiğini belirtmişti.

"Abim eşime ve malıma göz dikmişti"

Yaşar A. hakkında açılan davanın duruşması Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık Yaşar A. ve taraf avukatları katıldı. Son sözü sorulan Yaşar A., "Abim eşime ve malıma göz dikmişti. Yaşanan olay sebebiyle pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın haksız tahrik altında suçu işlediğine kanaat getirerek, 24 yıl hapis cezası verdi.