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Bayram günü evsiz kaldılar

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 3 kişilik ailenin kaldığı 2 katlı ahşap ev cayır cayır yandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 kişilik ailenin kaldığı 2 katlı ahşap ev cayır cayır yandı. Yangını son anda fark eden aile dışarı çıkmayı başarırken, bayram günü evsiz kaldılar.


Yangın, gece sıralarında İzmit ilçesine bağlı Akmeşe Atatürk Mahallesi'nde bulunan 2 katlı ahşap evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, elektrik kontağından yangın çıktı, o sırada evde buluna 3 kişilik aile son anda kendilerini dışarı attı. Yangın kısa sürede tüm evi sararken itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Geceyi aydınlatan alevler ekiplerin yoğun çalışması neticesinde söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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