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Bayram, Kongre Merkezini denetledi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, yapımı devam eden Kongre Merkezi’nin inşaatını denetledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, yapımı devam eden Kongre Merkezi'nin inşaatını denetledi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Doğu Marmara'nın en büyük Kongre Merkezini inşa ediyor. Eski Mannesman Boru Fabrikası alanında inşa edilen kültür ve kongre merkezi inşaatında çalışmalar devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, kısa sürede bitmesi planlanan Kocaeli Kongre Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Toplamda 36 dönüm alan üzerinde inşa edilen Kocaeli Kongre Merkezi inceleyen Genel Sekreter Bayram'a, Genel Sekreter Yardımcısı Alaeddin Alkaç, Ulaşım Daire Başkanı Tolga Cankaya, Fen İşleri Daire Başkanı Serkan Ihlamur ve firma yetkilileri eşlik etti.



Kocaeli'nin önemli bir ihtiyacını karşılayacak ve bu konumda en büyük eksiğini tamamlayacak olan Kocaeli Kongre Merkezi hakkında açıklamalarda bulunan Genel Sekreter Bayram, “Kocaeli Kongre Merkezimiz tamamlandığında, kültürel, sanatsal ve diğer etkinlikler için çekim merkezi olacak. Kocaeli'nin enerjisine yeni enerji katacak, kentimizde yapılan önemli sempozyumların ev sahibi bu merkez olacak. Kongre merkezimizde, önümüzdeki yıllarda büyük kongreler yapılacak. Bunların başında Kartepe Zirvesi geliyor. Bu yıl Kartepe Zirvesi'ni Kocaeli Kongre Merkezinde yapmayı hedefliyoruz” dedi.

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