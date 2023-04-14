Bayram tatili başlarken TEM Otoyolu Kocaeli geçişi akıcı seyrediyor

Ramazan Bayramını şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, bayrama 7 gün kala yola çıkmaya başladı. Kocaeli'de yolun üç şeritten iki şeride düştüğü rampa ve viyadüklerde trafik normal seyretti. Tem Otoyolu Kocaeli geçişinde beklenen trafik yoğunluğu oluşmadı. Bazı sürücüler alternatif bir diğer yol olan Kuzey Marmara Otoyolu'nu tercih etti.