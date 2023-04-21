Bayram ziyaretine giden aile faciayı yaşamıştı, o anlar kameralara yansıdı

Kocaeli'de bayram ziyaretine giden 8 kişilik ailenin yaşadığı kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. 3 kişinin bagaj kısmından yola savrulduğu anlar da görüntülere yansıdı.

Bugün Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi D-100 Ankara istikametinde 8 kişilik ailenin içerisinde bulunduğu 06 AS 1410 plakalı Fiat marka hafif ticari araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde araç önce bariyerlere çarptı, sonra da yan yattı. Kaza sırasında hafif ticari aracın bagaj kapağının açılmasıyla 3 kişi yola savruldu. O sırada arkadan gelen aracın kazayı fark edip durmasıyla daha büyük bir facianın önüne geçildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 3'ü çocuk 8 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasında aracın bariyerlere çarptığı, ardından yan yattığı ve 3 kişinin bagaj kısmından savrulduğu görülüyor.