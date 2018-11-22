Bayram'dan yapımı devam eden Kongre Merkezine inceleme

KOCAELİ(İHA) – Sekapark'ta yapımı devam eden Kongre Merkezi'nin otopark ve çevre yollarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram yetkililerden bilgi aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Sekapark'ta inşa ettiği Kongre Merkezindeki otopark ve çevre yolları çalışması sürüyor. Genel Sekreter Bayram yetkililerden yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi alarak, ”Otopark çalışmalarımızda yolların sanat yapıları ve doğal gaz hattı altyapı işlemlerimizi tamamladık. Taş duvar imalatlarımızı da tamamlamış durumdayız. Altyapı yağmur suyu hattı ise devam ediyor. Kongre Merkezi'ndeki otoparkımıza ilk kat aşaması olan binder asfaltı döküldü. Elektrik alt yapıları ve su kanalları imalatı bitmiş durumda. Kavşak çalışmaları ve Kongre Merkezimizin ulaşımını daha da rahatlatacak çevre yollarımızın yapımı da program dahilinde sürmektedir” dedi.

Kongre Merkezi'nde yapımı süren otopark 600 araç kapasiteli olacak. Şu ana kadar gerçekleştirilen çalışmalarda 2 bin ton asfalt kullanılırken 4 bin ton da plentmiks tabaka yapıldı.36 dönüm alan üzerinde inşa edilen Kongre Merkezi üç bloktan oluşuyor. A ve B bloğun taban alanı 7 bin 500 metrekare, toplam inşaat alanı ise 11 bin 700 metrekare olacak. Büyük kongre salonu bu iki blokta yer alacak. C bloğun ise taban alanı 2 bin 700 metrekare, toplam inşaat alanı da 4 bin metrekare olacak.

Projede bin 300 kişilik ana kongre salonu, fuaye ve sergi salonları olacak. Merkezde 4 adet 120 kişilik çok amaçlı salon, 4 adet 40 kişilik salon, 60 kişilik senato salonu ve idari ofisler, 2 adet 460 kişilik nikah salonu, farklı ölçeklerde toplantı odaları atölyeler ve yeme içme birimleri bulunacak.