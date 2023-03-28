BBP İl Yöneticisi Akballı, milletvekili aday adayı oldu

Büyük Birlik Partisi İl Yöneticisi Batıkan Mehmet Akballı, milletvekili aday adayı oldu. Akballı'ya aday adaylığı için belgeyi BBP Kocaeli İl Başkanı Kaan Şengil verdi. Akballı'nın önünün açık ve umut dolu olduğunu ifade eden Şengil, seçimlerde başarılar diledi.

Kocaeli doğumlu ve evli olan 31 yaşındaki Akballı, Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Ticaret bölümü mezunu, sermaye piyasası ve gayrimenkul üzerine aldığı eğitimlerle 25 senelik aile işletmesi emlak ofislerini işletiyor.