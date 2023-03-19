BBP Kocaeli Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı'na Öztürk atandı

14 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek olan genel seçimler öncesi partilerin çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, seçimlerde Cumhur İttifakı'yla birlikte hareket edecek olan Büyük Birlik Partisi'nde Kocaeli Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı'na Selim Öztürk atandı. Öztürk, partisinin il teşkilatında BBP Kocaeli İl Başkanı Kaan Şengil ile bir araya geldi. İkili, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. İl Başkanı Şengil, BBP Kocaeli'nin seçim sürecini koordine edecek olan Öztürk'e yeni görevinde başarılar diledi.

BBP Kocaeli İl Başkanı Kaan Şengil, "14 Mayıs tarihinde yapılacak olan genel seçimlerde süreci yönetmesi ve koordine etmesi adına Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı'na Selim Öztürk atanmıştır. Kendisinin başarılı çalışmalar yapacağına olan inancımız tamdır. Yeni görevinin Selim Öztürk'e, vatanımıza ve milletimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Rabbim utandırmasın inşallah" ifadelerini kullandı.