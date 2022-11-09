İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

BBP Kocaeli'de yeni başkan yardımcısı Gökhan Aladağ oldu

Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Başkanlığı’nda yapılan atama neticesinde yeni İl Başkan Yardımcısı Gökhan Aladağ oldu.

Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Başkanlığı'nda yapılan atama neticesinde yeni İl Başkan Yardımcısı Gökhan Aladağ oldu.


Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Başkanlığı'nda yeni başkan yardımcısı ataması yapıldı. Yapılan atamanın neticesinde Gökhan Aladağ yeni başkan yardımcısı oldu. Yeni göreviyle alakalı açıklamalarda bulunan Aladağ, “Kocaeli Büyük Birlik Partisi İl Başkan Yardımcısı olarak atanmış bulunmaktayım. Bu göreve beni layık gören, genel başkanımız Mustafa Destici'ye, teşkilat başkanımız Tevfik Eren'e, il başkanım Kaan Sengil'e ve il koordinatörümüz kıymetli Metehan Küpçü'ye teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimiz daim eylesin” dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.