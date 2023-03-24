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BBP Körfez Kadın Kolları Başkanı Kayradağ, aday adaylığı için istifa etti

Büyük Birlik Partisi Körfez İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Banu Kayraldağ, milletvekili aday adaylığı için istifa etti.


34 yaşındaki Kayraldağ, Kocaeli Erzurumlular Vakfı'nın Kadın Kolları Başkanlığını da yürütüyor. Üniversite eğitimini Sosyal Hizmetler ve Lojistik bölümleri üzerine alan Kayraldağ, ticaretle uğraşıyor. Fatma Banu Kayraldağ, aday adaylığı için belgesini BBP Kocaeli İl Başkanı Kaan Şengil'in elinden teslim aldı. Başgil, "Fatma Banu Hanım, kadın kollarımızın faaliyetlerinde çok önemli çalışmalara imza atmıştı. Birçok emeği geçmiştir. Yeni yolculuğunun hayırlara vesile olmasını dilerim" dedi.

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