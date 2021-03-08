Bedava yolculuk için asıldığı tırdan inmek için soğuk terler döktü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde seyir halindeki bir tırın dorsesinin arka kapısına tutunarak yolculuk eden bir şahıs ölüme davetiye çıkardı.

Olay, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Sarımeşe Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddede seyir halinde olan bir tırın dorsesinin arka kapısına tutunan bir şahıs, bu şekilde yolculuk etmeye başladı. Hızla giden tırın arkasında tutunan şahıs daha sonra yavaşlayan tırdan inmeye çalıştı. Tırın hızlanması ile yola inemeyen şahıs, daha sonra tekrar tırın üzerine çıktı. O anlar ise duruma tepki gösteren başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Görüntülerde şahsın hızla ilerleyen tırın arkasına tutunduğu görülüyor. Şahıs, yavaşlayan tırdan inmeye çalışıyor. Yola inemeyen şahıs bir daha tırın dorsesinde tutunduğu yere çıkarak ölüme davetiye çıkarttığı yolculuğuna devam ediyor. Şahsı görüntüleyen vatandaş ise, "Evet akılı taşımacılığı görüyorsunuz" diyerek tepki gösteriyor.