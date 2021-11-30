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Bekçilere öfke kontrolü eğitimi verildi

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde görev yapan çarşı ve mahalle bekçilerine öfke kontrolü eğitimi verildi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde görev yapan çarşı ve mahalle bekçilerine öfke kontrolü eğitimi verildi.


Darıca Kaymakamlığı tarafından ilçe genelinde mahalle ve çarşılarda görev yapan bekçilere yönelik öfke kontrolü eğitimi verildi. Darıca Kaymakamlığı binasında bulunan eğitim sınıflarında, profesyonel eğitmenler tarafından 75 bekçiye uygulamalı drama yöntemiyle verilen eğitimlerle, bekçilerin öfkelerini kontrol etmeleri, sıkıntıların üstesinden rahatlıkla gelebilmeleri ve vatandaşlarla yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı önlem alabilmeleri ve daha sakin kalabilmeleri amaçlanıyor. Örnek olması hedeflenen eğitim 4 hafta sürecek.

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