Bekçilerin şüphelendiği şahısların üstünden silah ve uyuşturucu çıktı

İzmit'te uyuşturucu madde kullandıklarından şüphelenilen 2 şahıs bekçilerin dikkatinden kaçamadı. Şahısların üzerinden silah ve çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi

Olay, saat 23.00 sıralarında Kocaeli'nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Fuariçi Cumhuriyet Köprüsü'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre fuarda devriye atan bekçi ekipleri uyuşturucu kullandığından şüphelendikleri biri kadın 2 şahsa GBT işlemi yaptıktan sonra üst araması yaptı. Yapılan aramada Cengiz E.'nin üzerinden bir adet silah, mermi, 1.88 gram metamfetamin, 8.12 gram esrar ve uyuşturucu madde kullanmaya yarayan payp isimli aparat ele geçirildi. Olay yerine çağırılan kadın polisler tarafından aranan Ela S.'nin çantasında da 5.5 gram metamfetamin ve payp ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve silahla birlikte 2 şahıs gözaltına alınarak polis karakoluna götürüldü. Polisin konuyla ilgili incelemesi devam ediyor.