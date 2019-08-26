İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bekçinin de yaralandığı silahlı çatışmada 1 tutuklama

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde eski ortaklar arasında çıkan ve olaya müdahale eden gece bekçisinin de aralarında olduğu 2 kişinin yaralandığı silahlı çatışma sonrasında gözaltına alınan 3 kişiden 1’i tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde eski ortaklar arasında çıkan ve olaya müdahale eden gece bekçisinin de aralarında olduğu 2 kişinin yaralandığı silahlı çatışma sonrasında gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, 24 Ağustos Cumartesi günü saat 02.00'da Kocaeli'nin Körfez ilçesi Tütünçiftlik Güney Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddedeki bir restoranda ortak olan C.G. (17) ve E.K. (39) arasında ortaklığı sonlandırırken anlaşmazlık nedeniyle husumet başladı. Yaklaşık 3 ay önce yaşanan olay sonrasında olay günü E.K. ve C.G. telefonda birbirlerini tehdit etti. Yaşanan tartışma sonrasında E.K. eski ortağı olduğu iş yerinin önüne gelerek ateş açtı. Olayı gören iş yerindeki C.G. ve kardeşi F.G. (19), E.K.'ya silahlarla karşılık verdi. Yaşanan olay sırasında bölgede olan gece bekçileri, hemen iş yerine gelerek çatışmaya müdahale etmek istediler. Bekçilerden birisi birbirine ateş eden şahısları durdurmak için havaya ateş açtı. Bu sırada şahısların tabancasından ateşlenen bir kurşun bekçi F.Ö.'ye (27) isabet etti. Silahlı çatışmada C.G.'nin iş yerinde bulunan kardeşi M.G. (24) de yaralandı.


Yaşanan olay sonrasında olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, E.K. olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olay yerinden kaçan E.K., iş yeri sahibi C.G. ve çatışmaya karışan C.G.'nin kardeşi F.G. yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan E.K. tutuklanırken, C.G. ve F.G. isimli kardeşler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.