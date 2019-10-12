Bekir Develi Gebzelilerle buluştu

Programa Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Çelik, ve çok sayıda Gebzeli katıldı. Gebzelilerin yoğun ilgi gösterdiği programda Bekir Develi şehitliğin maneviyatından bahsetti. Şehitliğin çok kutsal bir şey olduğuna vurgu yapan Develi konuyla ilgili paylaşımlarda bulundu. Develi katılımcılardan çocukların eğitimine ve maneviyatına önem vermelerini istedi.

Programın sonunda kısa bir selamlama konuşması gerçekleştiren Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Çelik, Bekir Develi'ye sohbeti için teşekkür eden Başkan Yardımcısı Çelik, Bekir Develi'ye hediye takdiminde bulundu.