Beklenen kar İzmit'in yüksek kesimlerine düştü

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki yüksek kesimler, uzun süredir beklenen kar yağışının etkili olmasının ardından beyaza büründü.

Kocaeli'nin kış turizmi destinasyonlarından Kartepe'ye 6 gün önce kar yağmıştı. Kar kalınlığının 26 santimetre ölçüldüğü Kartepe'nin ardından İzmit'in yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimleri adeta beyaza bürüdü. Özellikle Akpınar Mahallesi'nde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluşurken; ağaçlar, evlerin çatıları ve araçların üstleri de beyaz bir görüntüye kavuştu.

Şubat ayında kar yağmasının sevindirici olduğunu söyleyen Emekli öğretmen Cevdet Ayaz, "Tam kar yağışının zamanı. Belki bu sene geç gelinmiş gibi göründü ama zamanında geldi. Yaz da bizim için, kış da bizim için. Yazın ayrı güzelliği, kışın ayrı güzelliği var. Kar yağışı, mahsullerimiz, topraklarımız ve barajlarımız için tam zamanında geldi" dedi.

Kocaeli'de ocak ayına kadar hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini ifade eden Yusuf Mert Taşkın ise "Düne kadar yazdan kalma günler geçiriyorduk. Bugün ise Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Şuan Akpınar'dayız. Akpınar'da yer de 10 santimetre kar mevcut" diye konuştu.

Öte yandan, hem Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hem de İzmit Belediyesi bünyesinde kurulan kar timleri de muhtemel olumsuzluklara karşı hazırda bekletiliyor.