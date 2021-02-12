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Beklenen kar, Kocaeli'nin yüksek kesimlerine düştü

Hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düştüğü Kocaeli’de, sıcak havanın kenti terk etmesinin ardından yüksek yüksek kesimler beyaza büründü.

Hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düştüğü Kocaeli'de, sıcak havanın kenti terk etmesinin ardından yüksek yüksek kesimler beyaza büründü.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sıcaklıkların 20 derece kadar düşeceği yönünde yaptığı tahminlerin ardından, Kocaeli'de kar yağışı etkili olmaya başladı. Hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düştüğü Kocaeli'nin yüksek kesimleri, beyaza büründü. Sıcaklıkların düşmesi ile birlikte Kocaeli'nin İzmit, Derince, Körfez, Dilovası, Gebze ilçeleri başta olmak üzere yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı devam ediyor.


Beyaza bürünen bürünen Kocaeli'nin yüksek kesimleri drone ile havadan görüntülendi.

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