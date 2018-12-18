Belediye başkan adayı evine davet eden öğrencilere menemen yaptı

AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, sosyal medya üzerinden evlerine davet eden öğrencilerin talebini kırmadı. Menemen yemeye davet eden öğrencileri evlerinde ziyaret eden Büyükakın, kendi elleriyle menemen yapıp gençlerle birlikte yer sofrasına oturdu. Ziyaret esnasında gençlerle samimi bir şekilde sohbet eden Büyükakın'ın sürprizi karşısında çok şaşıran öğrencilerden Osman Görçek, “Biz sosyal medya üzerinden davet edince geleceğini düşünmemiştik. Ancak hem geldi hem de menemeni kendi elleriyle yaptı. Çok mutlu olduk. Bu sürprizi ömrümün sonuna kadar unutmayacağım” dedi.

AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman'ın da hazır bulunduğu ziyarette, kollarını sıvayarak ocağın başında menemenin başına geçen Büyükakın, bol yumurtalı bir menemeni gençler için özenle yaptı. İzmit Körfez Mahallesinde gerçekleşen birliktelikte, öğrencilik dönemlerini hatırladığını ifade eden Büyükakın, yemek yapmada ki becerisini de ortaya koydu. Kendisini evlerine davet eden öğrencilere teşekkür eden Büyükakın, öğrencilik dönemlerinde ki anılarını da anlattı.

Kocaeli Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerden Yakup Bayır ise, duygularını dile getirerek, “Akşam Tahir Hocamızın davetimize icabet edeceğini öğrenince çok sevindik. Menemenlik malzemeyi aldık, kendisini bekledik. Annemin yaptığı menemeni aratmayan menemeni kendi elleriyle yaptı. Kendisini tanımaktan çok olduk” diye konuştu.