Belediye başkan yardımcısı kulüp başkanı olunca ilk maçta ilçesinin takımını yendi

Kocaeli'nin Dilovası İlçesi Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaparken ilçesinin takımlarından olan Diliskelesispor'un kulüp başkanı olan Sinan Yaşar, ilk maçında galibiyet sevincini ilçenin bir başka takımını yenerek tattı.

Dilovası ilçesinin bir mahalle takımı olan ve Süper Amatör Lig'de mücadele eden Diliskelesispor'un yeni kulüp başkanı, Dilovası Belediyesi Başkan Yardımcısı Sinan Yaşar oldu. Yaşar'ın kulüp başkanlığında ilk hazırlık maçını yine Süper Amatör Lig ekiplerinden olan Dilovası Belediyespor'a karşı oynayan Diliskelesispor, 3-1'lik skorla galibiyeti getirdi. Takıma 3. Lig ekiplerinden Yomraspor'dan transfer olan Osman Yıldırım, attığı golle altyapısında yetiştiği takımının galibiyetine yardımcı oldu. Diliskelesispor'un diğer iki golünü de Mesut Bulut atarken, Dilovası Belediyespor'da ise ağları Aydın Taşkın havalandırdı. Yeni transferlerle daha da güçlü birtakım oluşturan Diliskelesispor Başkanı Sinan Yaşar, bu sezon hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

“Hep beraber mahallemizin, ilçemizin sporu için hizmet ediyoruz”

7 yıldır zaten Diliskelesispor'un yönetiminde yer aldığını söyleyen Sinan Yaşar, “Bundan önceki süreçte Kenan kardeşim, ‘Ben kulüp başkanı olacağım' dediğinde ‘Yanımda olur musun?' demişti. O süreçte biz de mahalleden bazı arkadaşlarımızla onun yanında durduk, emek ettik. Geçmişte hiç şampiyonluğu olmayan kulübümüze şampiyonluklar kattık. Bir akademik hava oluşturduk. Güzel bir kaynaşmayla, dışarıdan takviyeler yaparak başarılar elde ettik. Geçen seneki süreçte pandemi ligin bitmesine engel oldu. Play-off oynarken Ligler yarım kaldı. O süreçte arkadaşlarımızın bize tavsiyesi oldu. ‘Belki Bölgesel Amatör Lige çıkabiliriz. Takım Bölgesel Amatör Lige çıkarsa seni başkan yapalım' dediler. O süreçte benim böyle bir arzum, isteğim yoktu açıkçası. Tamamen arkadaşlardan gelen bir teklif üzerine ben de kabul ettim. Sonuçta Dilovası Belediyespor bizim takımımız, Tavşancılspor bizim takımımız, biz hepsinin başarılı olmasını istiyoruz. Başarılı olmaları için desteğimizi sunuyoruz. Hamza Başkanımız zaten bu konuda spora çok önem veriyor, destek veriyor sağ olsun. Geçmiş dönemlerde bu desteği bize de yaptı. Başkan olmadan önce de yapmıştı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bu süreç böyle gelişti, biz de ‘olur' dedik. Madem amaç, Diliskelesispor'a, Dilovası'na, Dilovası'nın futboluna hizmet etmekse ben de kabul ettim. Bir kongre yaptık. Şu anda bir yönetimimiz var, Başkan Yardımcısı olarak yürüttüğüm görevi başkan olarak devam ettireceğim. Arkadaşlarımızla birlikte hep beraber mahallemizin, ilçemizin sporu için hizmet ediyoruz” dedi.

“Tabii ki hedefimiz şampiyonluk”

Takımı yeni transferlerle güçlendirdiklerini belirten Yaşar, “Osman Yıldırım Diliskelesi'nde oturuyor. Dilovası altyapısından çıkan bir kardeşimiz. Baran Tekgül var, geçen sene Dilovası Belediyespor'da oynuyordu. Bu sene arkadaşlar uygun gördüler, biz istedik, sağ olsun Recep Başkan da lisansını bize verdi. Bir kardeşimiz daha var, onunla da anlaştık ama onun ismini daha sonra açıklayacağım. Transferlerimiz var. Geçmiş dönemde de kader birliği yaptığımız arkadaşlarımız var. Şampiyonlukta bize emeği olan arkadaşlarımız var. Süper Amatör 23'ünde başlanacak diye bir tarih vermişlerdi. Geçen kura çekimine gittiğimizde bu süreyi 1. Amatör, Süper Amatör ve Bölgesel Amatör Lig'ini birlikte başlatacaklarını söylediler. Bu ayın sonunda ligler başlayacak. Maç günleri belirlenmedi. Tabii ki hedefimiz şampiyonluk. Biz zaten her sene iyi bir takım kuruyoruz. Grubumuz biraz kuvvetli diyebilirim. İyi takım yapan ekipler bizim gruba düştü diyebilirim. Sonuçta her rakip güçlü. 11'e 11 oynuyorsunuz. Hedefimiz tabii ki şampiyonluk” diye konuştu.