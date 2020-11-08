İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Belediye başkanı 2 ayda iki kez korona virüse yakalandı

Yaklaşık 2 ay önce korona virüsü yenen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, sosyal medya hesabından tekrar korona virüse yakalandığını duyurdu.


Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, yaklaşık 2 ay önce yakalandığı korona virüsü evinde gördüğü tedavi ile yendi. Görevinin başına geri dönen Başkan Söğüt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, korona virüs test sonucunun tekrar pozitif çıktığını duyurdu. Başkan Söğüt yaptığı paylaşımda, “Değerli dostlarım, AK Parti Kocaeli İl Teşkilatımızın Kongresine katılmak için yaptırdığım Covid-19 testimin sonucu ikinci kez pozitif çıktı. Hamdolsun, şu an genel sağlık durumum iyi olmakla birlikte, on gün evimde karantinada gözlem altında olacağım. Karantina sürecimin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını umut ediyor, en kısa sürede iyileşerek sizlerle tekrar buluşmayı temenni ediyor, bu vesileyle tüm hastalarımıza da Rabbimden acil şifalar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.