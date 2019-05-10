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Belediye başkanı engelli gencin hayalini yerine getirdi

KOCAELİ (İHA) – Engelliler Haftası nedeniyle ziyaret ettiği rehabilitasyon merkezindeki engelli gencin istediğini kırmayan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, makam aracına aldığı gençle ilçeyi gezdi.


Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Engelliler Haftası dolayısıyla ilçede faaliyet gösteren özel verimli rehabilitasyon merkezini ziyaret etti. Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yurt'un da katıldığı, karşılıklı görüş alışverişinin bulunduğu ziyaretlerde renkli görüntüler yaşandı. Ziyarette Başkan Söğüt'ün yanına gelen engelli genç Oğuzhan Batur, makam aracı ile gezmek istediğini başkana iletti. İsteği geri çevirmeyen Söğüt, aracına aldığı gençle ilçeyi birlikte gezdi. Oldukça heyecanlanan Batur, Söğüt'e sarılarak teşekkür etti.


Başkan Söğüt daha başka bir rehabilitasyon merkezini ziyaret etti. Kurum yetkilileri ile bir araya gelen ve fikir alışverişinde bulunan Başkan Şener Söğüt, “Her zaman yanınızdayız. Engelli olmak bir kusur değildir. Engellilik konusu, yalnızca engelli vatandaşlarımızı ve ailelerini değil, toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendiren en önemli konuların başında gelmektedir” dedi.

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